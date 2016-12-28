У СБУ розповіли деталі про 15 сепаратистів, яких передадуть терористам

Завтра в односторонньому порядку бойовикам віддадуть 15 осіб, які утримувалися на території України.

Про це 24 Каналу повідомили в СБУ.

За інформацією представниці так званої "ЛНР" Ольги Кобцевої, передача затриманих відбудеться в районі Майорська, що на Донеччині, о 14:00 годині за київським часом.

Там 6 жінок, літні люди, хворі. Крові на їхніх руках немає. Це ті люди, які дзвонили по телефону та здавали позиції Збройних Сил. Вони визнані судом винними у скоєнні злочинів, пов'язаних з сепаратизмом,

– розповів керівник центру зі звільнення полонених при СБУ Юрій Кочанов.

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Нагадаємо, для того, щоб розпочати процес обміну полоненими, українська сторона погодилась передати бойовикам 15 осіб. Терористи ж передали Україні двох полонянок взамін. І поставили чергову умову.



В СБУ ж назвали кількість українців, які перебувають у полоні.