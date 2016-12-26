У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця

Отець Степан Сус повідомив про загибель на Світлодарській дузі ще одного українського воїна.

Про це він написав у своєму Facebook.

Вічна пам'ять тобі лейтенант Микита Яровий, спочивай з Богом! Загинув на Світлодарській дузі. Ще кілька днів тому розмовляв з тобою та домовлялись про твоє ж одруження у Гарнізонному храмі... Ми будемо усі пам'ятати про тебе як того, хто любив життя і вмів співати про життя! Ти завжди був з гітарою! У тебе завжди було і залишається багато друзів,

– поділився настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, що у Львові.

Отець додав, що весілля у молодого офіцера мало відбутись менш ніж через місяць – 20 січня 2017-го.

Нагадаємо, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції українських бійців. З того часу там періодично спалахували жорсткі бої, у Міноборони повідомляють про щонайменше 9 українських воїнів, які загинули на цих позиціях.



25 грудня у Щасті, що на Луганщині, українській стороні передали тіла двох військових, що загинули в боях на Світлодарській дузі 18 грудня. Бійці служили у 54 бригаді ЗСУ: лейтенант Яровий з позивним "Шайтан" і солдат Байкус з позивним "Ваха".

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