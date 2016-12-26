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Телеканал новин 24 У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця

23:15, 25 грудня 602989 Читать новость на русском
У січні Микита Яровий мав одружитись
У січні Микита Яровий мав одружитись / Фото із соцмереж

Отець Степан Сус повідомив про загибель на Світлодарській дузі ще одного українського воїна.

Про це він написав у своєму Facebook.

Вічна пам'ять тобі лейтенант Микита Яровий, спочивай з Богом! Загинув на Світлодарській дузі. Ще кілька днів тому розмовляв з тобою та домовлялись про твоє ж одруження у Гарнізонному храмі... Ми будемо усі пам'ятати про тебе як того, хто любив життя і вмів співати про життя! Ти завжди був з гітарою! У тебе завжди було і залишається багато друзів,
– поділився настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, що у Львові.

Отець додав, що весілля у молодого офіцера мало відбутись менш ніж через місяць – 20 січня 2017-го.

Нагадаємо, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції українських бійців. З того часу там періодично спалахували жорсткі бої, у Міноборони повідомляють про щонайменше 9 українських воїнів, які загинули на цих позиціях.

25 грудня у Щасті, що на Луганщині, українській стороні передали тіла двох військових, що загинули в боях на Світлодарській дузі 18 грудня. Бійці служили у 54 бригаді ЗСУ: лейтенант Яровий з позивним "Шайтан" і солдат Байкус з позивним "Ваха".

Читайте також: Вогонь в районі Світлодарської дуги не стихає – з’явилось відео з гарячої точки

Теги: Втрати Україна АТО Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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