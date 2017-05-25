У справі про масові затримання екс-податківців перший арешт

Печерський районний суд Києва виніс перше рішення про арешт справі про масове затримання екс-податківців часів Януковича.

Відповідне рішення вдень 25 травня винесла суддя Печерського районного суду Києва Катерина Москаленко.

Суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

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У військовій прокуратурі кажуть,що у слідства є підстави вважати, що Шинкаренко використовував свої повноваження для особистої вигоди і брав участь в організації функціонування так званих податкових майданчиків, пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.

Йому закидають завдання державі збитків у розмірі 2,341 мільярда гривень.

Представник прокуратури зауважив, що підозрюваний часто подорожує за кордон і на територію анексованого Криму, де має квартиру, і тому може втекти.

Орієнтовну вартість майна підозрюваного і членів його сім'ї оцінюють у понад 320 мільйонів гривень і, за даними слідства, воно було придбане саме в період його перебування на посаді головного податківця Дніпропетровщини.

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Шинкаренко у залі суду зізнався журналістами, що не був готовий до такої суми застави і має намір подавати апеляцію.