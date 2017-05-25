У справі про масові затримання екс-податківців перший арешт

Печерський районний суд Києва виніс перше рішення про арешт справі про масове затримання екс-податківців часів Януковича.
Відповідне рішення вдень 25 травня винесла суддя Печерського районного суду Києва Катерина Москаленко.
Суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень.
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У військовій прокуратурі кажуть,що у слідства є підстави вважати, що Шинкаренко використовував свої повноваження для особистої вигоди і брав участь в організації функціонування так званих податкових майданчиків, пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.
Йому закидають завдання державі збитків у розмірі 2,341 мільярда гривень.
Представник прокуратури зауважив, що підозрюваний часто подорожує за кордон і на територію анексованого Криму, де має квартиру, і тому може втекти.
Орієнтовну вартість майна підозрюваного і членів його сім'ї оцінюють у понад 320 мільйонів гривень і, за даними слідства, воно було придбане саме в період його перебування на посаді головного податківця Дніпропетровщини.
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Шинкаренко у залі суду зізнався журналістами, що не був готовий до такої суми застави і має намір подавати апеляцію.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.
24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.
Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну.