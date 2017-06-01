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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У США готують нові широкомасштабні санкції проти Росії

08:24, сьогодні 712 Читать новость на русском
Нові санкції впливатимуть на важливі сектори російської економіки
Нові санкції впливатимуть на важливі сектори російської економіки

Лідери Банківського комітету Сенату США з обох партій заявили про бажання посилити санкції проти Росії через її дії в Україні та Сирії, а також через вторгнення Кремля в кіберсистеми Сполучених Штатів

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Зазначається, що авторами законопроекту виступили сенатор-республіканець Майкл Крейпо, який представляє штат Айдахо, і демократ Шеррод Браун, що представляє штат Огайо.

Як підкреслює видання, така пропозиція є сигналом для адміністрації Дональда Трампа, яка шукає шляхи для покращення відносин з офіційною Москвою.

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Відтак, законопроект дозволить запровадити нові широкомасштабні санкції, що впливатимуть на такі сектори російської економіки, як, зокрема, видобуток корисних копалин, металургія та залізничні перевезення.

Також сенатори мають намір кодифікувати та посилити чинні санкції, зазначені у виконавчих указах, що стосуються обмежень щодо російських енергетичних проектів і боргового фінансування у ключових секторах економіки.

"Незважаючи на чинні санкції, Росія як і раніше є ворожою, впертою державою, яка посилює свою військову діяльність, пов'язану з кібер-інформаційних шпигунством, і яка дотримується економічної тактики, спрямованої на те, щоб завдати шкоди США та вбити клин між ними та їхніми союзниками", – пояснюють законопроект його автори та наголошують, що у Конгресі зацікавлені в ефективності та пропорційному посиленні санкцій проти Росії.

Зауважимо, що питання санкцій проти Росії група сенаторів в обох партіях підняла після того, як розвідувальне співтовариство оголосило в січні про свій висновок щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон під час особистої зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним заявив, що у разі ескалації конфлікту на Донбасі санкції проти Росії буде посилено.

Теги: Політика США Новини Росії Санкції Україна – Росія
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