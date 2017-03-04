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У США погодилися виділити Україні гроші на летальну зброю

10:18, сьогодні 6336 Читать новость на русском
Зброя для України
Зброя для України

Вже невдовзі українські війська зможуть отримати летальну зброю оборонного характеру для протистояння бойовикам на сході України.

Комітет Палати представників з бюджетних асигнувань схвалив підсумкову версію оборонного бюджету на цей рік, яка передбачає виділення військової допомоги Україні в розмірі 150 мільйонів доларів. Проект оборонного бюджету опублікований на сайті комітету, повідомляє Голос Америки.

Пакет допомоги Україні передбачає виділення коштів на військову підготовку, техніку, летальні озброєння оборонного характеру, логістичну підтримку та інші потреби українських збройних сил, які борються з підтримуваними Росією бойовиками-сепаратистами.

Однак ці кошти не можуть бути використані "з метою придбання або передачі переносних зенітних ракетних комплексів".

Тепер законопроект про оборонний бюджет на загальну суму 577,9 мільярда доларів буде направлений на розгляд всієї Палати представників, де, як очікується, його обговорюватимуть наступного тижня.

Поточний фінансовий рік у США закінчується 30 вересня.

До слова, перед тим Пентагон виділив на військові потреби України 350 мільйонів доларів. За повідомленням джерел "Голосу Америки", з цієї суми Україні вже виділили 200 мільйонів доларів.

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Теги: Політика Зброя США Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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