09:37
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Навіщо санкції проти Росії. Звільнення поліцейських
Випуск новин
00:52, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Трампа може з'явитися неочікуваний друг

08:49, сьогодні 614 Читать новость на русском
Бана Алабед
Бана Алабед / BBC

Семирічна Бана Алабед, яка прославилась у мережі завдяки дописам під час облоги Алеппо, написала відкритого листа президенту США Дональду Трампу з проханням допомогти дітям Сирії.

Бані вдалося утекти з Алеппо разом з родиною у грудні 2016 року, коли відбувалася евакуація мирних жителів, пише BBC.

Зараз дівчинка живе у Туреччині, а писати англійською про події в Алеппо почала у вересні, коли війська Башара Асада за підтримки Росії почали наступ у контрольовану повстанцями східну частину міста.

Крім того, за кілька днів до інаугурації Дональда Трампа написала йому відкритого листа, оскільки багато разів бачила політика по телевізору.

Дорогий Дональд Трамп, мене звуть Бана Алабед. Я семирічна сирійська дівчинка з Алеппо. Усе своє життя я прожила в Сирії, поки у грудні минулого року я не поїхала зі східного Алеппо, яке було в облозі. Я серед тих дітей, які постраждали через війну в Сирії. Наразі я живу мирно у моєму новому будинку в Туреччині. В Алеппо я ходила до школи, але її зруйнували. Деякі мої друзі загинули. Я сумую за ними, я так хотіла б, аби вони були зараз зі мною, щоб ми могли гратися разом. Я не могла бавитися в Алеппо, це було місто смерті,
– зазначила Бана.

За її словами, зараз у Туреччині вона може виходити на вулицю та радіти, а також може ходити до школи.

Саме тому мир такий важливий для усіх, і для вас також. Але мільйони сирійських дітей зараз живуть не так, як я, і страждають по різних частинах Сирії. Вони страждають через те, що роблять дорослі. Я знаю, що ви станете президентом Америки. Будь ласка, врятуйте дітей і народ Сирії. Ви повинні щось зробити для сирійських дітей, тому що вони такі ж, як і ваші діти, і заслуговують жити мирно, як і ви. Якщо ви мені пообіцяєте, що ви щось зробите для дітей в Сирії, я буду вашим новим другом. Сподіваюся побачити, що ви зробите для дітей в Сирії,
– додала семирічна сирійка.

Читайте також: Відеофакт. Російські військові показали, як бомбардують сирійське місто

До слова, нещодавно в адміністрації Дональда Трампа заявили, що хотіли б співпрацювати з будь-якою країною, яка зацікавлена у розгромі "Ісламської держави" в Іраку та Сирії.

Теги: Новини Росії війна Політика Дональд Трамп Війна у Сирії США
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Закон про мову – это удар в спину со стороны Киева
сьогодні, 08:37 Закон про мову – это удар в спину со стороны Киева
Михайло Голубєв 3034
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
сьогодні, 08:28 Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
607
Мовний законопроект:
24 січня, 21:00 Мовний законопроект: "Нє учітє мєня гаваріть"
Яніна Ткачук 2 2366
Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
24 січня, 20:01 Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
Анна Косинська 1176
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Дві елітні машини вщент згоріли у Києві
 18 жовтня 2016 , 21:27
Нардеп розповів, що означає затримання Каськіва для олігархів
 8 вересня 2016 , 21:09 1
Бої на Світлодарській дузі: правда з окопів
 6 січня , 18:54
Стрілянина в Одесі: поранено бійця Нацгвардії
31 липня 2016 , 13:51 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук