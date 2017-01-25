У Трампа може з'явитися неочікуваний друг

Семирічна Бана Алабед, яка прославилась у мережі завдяки дописам під час облоги Алеппо, написала відкритого листа президенту США Дональду Трампу з проханням допомогти дітям Сирії.

Бані вдалося утекти з Алеппо разом з родиною у грудні 2016 року, коли відбувалася евакуація мирних жителів, пише BBC.

Зараз дівчинка живе у Туреччині, а писати англійською про події в Алеппо почала у вересні, коли війська Башара Асада за підтримки Росії почали наступ у контрольовану повстанцями східну частину міста.

Крім того, за кілька днів до інаугурації Дональда Трампа написала йому відкритого листа, оскільки багато разів бачила політика по телевізору.

Дорогий Дональд Трамп, мене звуть Бана Алабед. Я семирічна сирійська дівчинка з Алеппо. Усе своє життя я прожила в Сирії, поки у грудні минулого року я не поїхала зі східного Алеппо, яке було в облозі. Я серед тих дітей, які постраждали через війну в Сирії. Наразі я живу мирно у моєму новому будинку в Туреччині. В Алеппо я ходила до школи, але її зруйнували. Деякі мої друзі загинули. Я сумую за ними, я так хотіла б, аби вони були зараз зі мною, щоб ми могли гратися разом. Я не могла бавитися в Алеппо, це було місто смерті,

– зазначила Бана.

За її словами, зараз у Туреччині вона може виходити на вулицю та радіти, а також може ходити до школи.

Саме тому мир такий важливий для усіх, і для вас також. Але мільйони сирійських дітей зараз живуть не так, як я, і страждають по різних частинах Сирії. Вони страждають через те, що роблять дорослі. Я знаю, що ви станете президентом Америки. Будь ласка, врятуйте дітей і народ Сирії. Ви повинні щось зробити для сирійських дітей, тому що вони такі ж, як і ваші діти, і заслуговують жити мирно, як і ви. Якщо ви мені пообіцяєте, що ви щось зробите для дітей в Сирії, я буду вашим новим другом. Сподіваюся побачити, що ви зробите для дітей в Сирії,

– додала семирічна сирійка.

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До слова, нещодавно в адміністрації Дональда Трампа заявили, що хотіли б співпрацювати з будь-якою країною, яка зацікавлена у розгромі "Ісламської держави" в Іраку та Сирії.