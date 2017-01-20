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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Вашингтоні масові протести через інавгурацію Трампа

18:03, сьогодні 472 Читать новость на русском
Протести у Вашингтоні
Протести у Вашингтоні / The Guardian

У США тривають протести проти новообраного президента Дональда Трампа, який 20 січня складе присягу.

На вулицях міста відбулися невеликі сутички між поліцією та мітингувальниками. Силовики за допомогою водометів відтискали протестувальників, ті вигукують гасла проти Трампа та б'ють вітрини.

Як зазначило Радіо Свобода, протестувальники намагаються заблокувати доступ до контрольно-пропускних пунктів по всьому Вашингтону, щоб не дати глядачам потрапити на інавгураційні урочистості.

Читайте також: Стало відомо, кого з українських політиків запросили на інавгурацію Трампа

Теги: США Дональд Трамп протести
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