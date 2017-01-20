У Вашингтоні масові протести через інавгурацію Трампа

У США тривають протести проти новообраного президента Дональда Трампа, який 20 січня складе присягу.

На вулицях міста відбулися невеликі сутички між поліцією та мітингувальниками. Силовики за допомогою водометів відтискали протестувальників, ті вигукують гасла проти Трампа та б'ють вітрини.

Як зазначило Радіо Свобода, протестувальники намагаються заблокувати доступ до контрольно-пропускних пунктів по всьому Вашингтону, щоб не дати глядачам потрапити на інавгураційні урочистості.

Protesters with hands up, smoke bomb just went off pic.twitter.com/Bgdge5q1q5 — Zoe Tillman (@ZoeTillman) 20 січня 2017 р.

Горад літаральна ачэплены. Падчас сёньняшніх пратэстаў пацярпелі ўжо людзі #InaugurationDay pic.twitter.com/rqHAHD8r7W — Радыё Свабода (@svaboda) 20 січня 2017 р.

Читайте також: Стало відомо, кого з українських політиків запросили на інавгурацію Трампа