У Вашингтоні масові протести через інавгурацію Трампа

У США тривають протести проти новообраного президента Дональда Трампа, який 20 січня складе присягу.
На вулицях міста відбулися невеликі сутички між поліцією та мітингувальниками. Силовики за допомогою водометів відтискали протестувальників, ті вигукують гасла проти Трампа та б'ють вітрини.
Як зазначило Радіо Свобода, протестувальники намагаються заблокувати доступ до контрольно-пропускних пунктів по всьому Вашингтону, щоб не дати глядачам потрапити на інавгураційні урочистості.
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