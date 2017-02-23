У Верховній Раді пройшов День Криму

Сьогодні, 23 лютого, в парламенті день Криму. В кулуарах представили національний одяг, ремісництво і страви кримськотатарського народу.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров нагадав депутатам про події лютого 2014 року та їх наслідки – окупація Криму. Він вважає, що якби Україна дала національну автономію кримським татарам, то анексії могло б не бути.

Також Чубаров закликав внести зміни до Конституції. На його думку, це допоможе повернути Крим.

В Києві всі уникали вирішення питання кримськотатарського народу, їхнього самовизначення. І це стало одним із факторів, що допомогло Росії окупувати Крим,

– запевняє глава Меджлісу.

Депутати ухвалили постанову, якою засудили звіт ОБСЄ стосовно виборів в Криму до російської Думи, оскільки там не названо Крим окупованим.

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Окрім того, депутатам вдалось ухвалити закон у першому читанні, що дозволяє заочне засудження. Стимулювати депутатів ухвалити цей закон прийшов Генеральний прокурор Юрій Луценко.

Також на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради представники фракції "Самопоміч" заявили, що у повному складі рушають підтримувати блокадників у район Бахмута.

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