01:21
19 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна стрілянина у Києві. Ситуація на шахті Бутівка
Випуск новин
23:08, 18 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Україна багато в чому не впоралася, – Чубаров про окупацію Криму

23:59, 18 березня 369 Читать новость на русском
Українці в Криму не повинні втрачати надії
Українці в Криму не повинні втрачати надії / espreso.tv

За три роки Україна у зовнішній політиці зробила немало задля того, щоб наші міжнародні партнери не віддалили тему повернення Криму з порядку денного. Водночас у внутрішній сфері не все так гладко, як хотілось би.

Про це в коментарі сайту "24" розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Зокрема, наприклад, європейський парламент прийняв чітку заяву в сторону Росії з вимогами повернення Криму до України, припинення репресій і так далі (Європейський парламент 16 березня прийняв резолюцію щодо українських в’язнів в Росії та ситуації в Криму, – "24"),
– відзначив він.

В той же час, за словами Чубарова, можемо говорити, що у внутрішній політиці ми багато в чому не впоралися. У нас немає повної мобілізації всіх сфер життєдіяльності суспільства, спрямованої на повернення окупованого Криму та територій Донецької і Луганської областей. Багато чого можна було зробити раніше, каже голова Меджлісу, аби українці в Криму не втрачали надії.

Якщо ви не можете напряму допомогти людині, то хоча б маєте чесно з нею спілкуватися і намагатися вирішити ті її потреби, які не вимагають, скажімо, багато витрат. Йдеться про спілкування з материкової Україною, переміщення з окупованих територій на материк,
– наголосив Чубаров.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року після проведення незаконного референдуму в Криму, Росія включила анексований півострів до складу Федерації.

Читайте також: Поки в Росії не відбудуться масштабні зміни, Крим не повернеться до України – політолог

Теги: Україна Політика Анексія Криму Україна-Росія Референдум у Криму
Джерело: 24 канал
Новини за 18 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
18 березня, 22:33 В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
Володимир Шередега 1486
Головні новини 18 березня: загострення в АТО, зізнання Савченко, заяви Меркель і Трампа про Донбас
18 березня, 22:02 Головні новини 18 березня: загострення в АТО, зізнання Савченко, заяви Меркель і Трампа про Донбас
1868
Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
18 березня, 19:05 Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
Андрій Довбенко 8335
О чем россияне помалкивают в тряпочку
18 березня, 15:52 О чем россияне помалкивают в тряпочку
Блог Соцмережі 4484
Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
18 березня, 13:05 Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
1937
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Курс валют на 8 лютого: долар і євро суттєво впали
8 лютого , 08:31
Пінчук давав гроші для фонду Трампа, – Fast Company
 22 листопада 2016 , 16:29 1
Поки в Росії не відбудуться масштабні зміни, Крим не повернеться до України, – політолог
 сьогодні , 08:00
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук