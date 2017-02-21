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Україна отримала шанс вийти з Мінських угод, – Чубаров

13:50, сьогодні 3963 Читать новость на русском
Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / day.kyiv.ua

Нардеп Рефат Чубаров розповів, як Росія зробила Україні послугу визнанням терористичних паспортів "ЛДНР".

Про це пише "Сегодня".

"Визнання указом президента РФ фейкових документів утворень на суверенній території Української держави – це, з моєї точки зору, розрив Росією будь-яких Мінських домовленостей", – вважає Чубаров.

Він додав, що такий поворот дає Україні привід для гідного виходу з Мінських домовленостей, які Росія не хоче виконувати. Рефат Чубаров наголосив, що офіційний Київ повинен ставити перед Заходом вимогу про вихід на чітку формулу відновлення територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Путін неодноразово нам дає можливість з гідністю вийти з Мінських домовленостей. Це чергова така можливість і шанс, який нам надав Путін,
– наголосив він.

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Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.

Теги: Україна-Росія Володимир Путін Україна Війна на Донбасі Анексія Криму Політика Мінські домовленості Рефат Чубаров
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