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Україна припиняє торгівлю з ОРДЛО: рішення РНБО

11:16, сьогодні 2999 Читать новость на русском
РНБО ухвалила рішення припинити торгівлю з непідконтрольними територіями
РНБО ухвалила рішення припинити торгівлю з непідконтрольними територіями / Фото із соцмереж

Стало відомо, яке рішення було ухвалене на екстреному засіданні Ради безпеки та оборони, що відбулось вранці 15 березня в Адміністрації Президента.

Як повідомив нардеп Сергій Пашинський, який брав участь в засіданні РНБО, на екстреному засіданні було ухвалене рішення про припинення торгівлі з окупованими територіями Луганської та Донецької областей, пише ТСН.

За його словами, під заборону потрапили навіть стратегічні товари.

Пашинський зазначив, що призупинення торгівлі триватиме доти, поки терористи не повернуть всі українські підприємства, які потрапили під так звану "націоналізацію".

Проте це рішення не стосується тих підприємств, які перебувають під юрисдикцією України і платять податки до бюджету.

Раніше стало відомо, що на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко запропонував тимчасово повністю перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями.

Теги: Україна РНБО Блокада Політика Сергій Пашинський
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