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Україна проти Росії: Зеркаль пояснила, чому РФ у позові не називають агресором

20:31, сьогодні 647 Читать новость на русском
Володимир Путін (Карикатура)
Володимир Путін (Карикатура) / Автор: Сергій Йолкін

У поданому Україною позові до Міжнародного суду ООН не ставиться питання ні про російську окупацію Криму, ні про російську агресію в Україні, хоча судова справа й стосується наслідків дій російської держави.

Про це заявила заступниця голови МЗС Олена Зеркаль в інтерв’ю для Дзеркала тижня.

Як пояснила Зеркаль Міжнародний суд не має повноважень розглядати питання про окупацію та військову агресію. Саме тому в позовній заяві з боку української сторони не називають Росію "агресором" та не ставиться питання про законність анексії Криму.

Проте заступниця голови МЗС пояснила іншу мета, яку переслідує Україна в суді. За її словами, через суд Україна хоче змусити заплатити Росію за всі протиправні дії.

Мета України в МС ООН – домогтися не тільки визнання вини Росії у порушенні Конвенцій і фінансової компенсації, припинення підтримки бойовиків і недопущення переслідування українців і кримських татар. Через суд українська сторона хоче змусити Москву дорого заплатити – політично й фінансово – за окупацію української території і розв'язування війни,
– додала вона.

Окрім того, Зеркаль не відкидає можливості вимагати в Суду ООН нових обмежень, якщо Росія порушуватиме судове рішення.

"Крім того, ніхто не заважає нам додатково звернутися до МС ООН, щоб він посилив заходи у зв'язку з тим, що РФ не дотримується рішень суду", – наголосила заступниця.

Читайте також: Факти проти фейків: суд Україна-Росія у цитатах

Теги: Війна на Донбасі Україна Політика Суд Україна - Росія Міністерство закордонних справ ООН Анексія Криму
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