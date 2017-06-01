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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна тепер під мікроскопом у Європи, – експерт

07:01, сьогодні 919 Читать новость на русском
Угода про асоціацію: Європа вимагатиме від України реформ
Угода про асоціацію: Європа вимагатиме від України реформ / Главком

Угода про асоціацію з ЄС – це політично символічне явище, що надає Україні певні можливості, якими ще треба скористатися. Адже сама по собі Угода геть не означає, що вже завтра українці стануть краще жити.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Експерт нагадує, що економічну частину Угоди підписав президент Петро Порошенко в червні 2014 року. За ці три роки, зазначає Кулик, Угода принесла свої переваги для України. Збільшився товарообіг між нами і ЄС. Але питання в тому, як влада використає надані механізми, щоб у результаті підвищився добробут українців.

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"Повинна бути сформована вдала ефективна експортна стратегія для просування інтересів на європейських ринках. Наші товари повинні відповідати європейським стандартам і бути конкурентоспроможними", – говорить експерт.

За його словами, це, серед іншого, пов’язано з домашнім завданням для України – проведення внутрішніх реформ. У тому числі, реформа правової сфери, ефективна боротьба з корупцією і підвищення інвестиційної привабливості.

Угода – це фоновий фактор, який може вплинути на формування інвестиційного клімату. А це пов’язано з прозорістю економічних правил гри. Тобто з відсутністю рейдерства, суди мають бути справедливими, повинна бути система бізнес-омбудсмена, створений цивілізований лобізм у питаннях просування своїх інтересів в органах влади, зменшення корупції,
– зауважує Віталій Кулик.

Тому тепер, як підкреслює експерт, Європа буде уважно моніторити виконання нами Угоди. Європейські чиновники дивитимуться не на кількість кілометрів у статистичній звітності Володимира Гройсмана, а на якість покриття доріг, які входять у європейські транспортні коридори.

У Єврокомісії механізми контролю і моніторингу прискіпливі. Європа може ініціювати спеціальні доповіді про виконання Україною своїх зобов’язань. І ці доповіді будуть не зручні для чинної влади. Ми тепер перебуваємо під мікроскопом Єврокомісії,
– наголошує політолог.

Нагадаємо, 30 травня сенат Нідерландів схвалив Угоду про Асоціацію Україна – ЄС. Нідерланди були єдиною державою ЄС, яка ще не ратифікувала угоду щодо більш тісної політичної, безпекової та торгової співпраці з Україною. Європарламент 16 вересня 2014 ратифікував Угоду синхронно з Верховною Радою України (у вигляді телемосту за допомогою технології Skype). За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів Європарламенту.

1 листопада 2014 року набрало чинності тимчасове застосування Угоди, яке відкрило українським виробникам європейські ринки.

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Теги: Україна Політика Євросоюз Угода про асоціацію
Джерело: 24 Канал
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