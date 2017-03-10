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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Україна відмовилася від допиту Януковича в Росії

23:43, 9 березня 204 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Getty Images

Ніяких допитів Віктора Януковича на території Росії в присутності представників Генпрокуратури України не буде.

Таку заяву зробив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко в ефірі одного з українських телеканалів.

Підозрюваний Янукович повинен бути в суді і відповідати перед українським судом. Тільки так. Ніяких допитів у присутності представників Генеральної прокуратури України не буде,
– наголосив він.

За словами прокурора, Янукович підозрюваний, і відповідно до визначення слідчого судді повинен бути затриманий і доставлений до суду.

Також Кравченко нагадав, що Росія мала допитати Януковича ще чотири місяці тому.

Тому якщо Російська Федерація готова, то нехай виконує запит,
– зазначив він.

Нагадаємо, Росія заявила про готовність організувати допит Януковича у присутності українських слідчих на території РФ.

Теги: Україна Віктор Янукович ГПУ Політика
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