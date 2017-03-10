Україна відмовилася від допиту Януковича в Росії

Ніяких допитів Віктора Януковича на території Росії в присутності представників Генпрокуратури України не буде.

Таку заяву зробив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко в ефірі одного з українських телеканалів.

Підозрюваний Янукович повинен бути в суді і відповідати перед українським судом. Тільки так. Ніяких допитів у присутності представників Генеральної прокуратури України не буде,

– наголосив він.

За словами прокурора, Янукович підозрюваний, і відповідно до визначення слідчого судді повинен бути затриманий і доставлений до суду.

Також Кравченко нагадав, що Росія мала допитати Януковича ще чотири місяці тому.

Тому якщо Російська Федерація готова, то нехай виконує запит,

– зазначив він.

Нагадаємо, Росія заявила про готовність організувати допит Януковича у присутності українських слідчих на території РФ.