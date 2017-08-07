Україна зазнала непоправної втрати в зоні АТО

З початку доби (7 серпня) терористичні угруповання на Донбасі суттєво зменшили обстріли позицій українських військових. Поблизу Мар'їнки від кулі снайпера загинув один українських військових.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Приморському напрямку близько 13:00 від кулі снайпера загинув український військовий неподалік Мар’їнки. На підступах до Широкиного бойовики випустили 2 міни калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО.

На Донецькому напрямку окупанти вели гранатометний вогонь в районі Невельського.

У штабі АТО наголошують, що все частіше фіксуються випадки приховування участі кадрових російських військових у конфлікті.

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Згідно з повідомлення, командування так званої "3-ї окремої мотострілецької бригади", яка базується у окупованій Горлівці, намагалось приховати загибель бойовиків, які підірвались на міні під час диверсійних дій. За рішенням керівництва бригади, тіла загиблих передягнули у цивільний одяг та залишили у лісосмузі, неподалік від лінії зіткнення.

Родичам загиблих заявили, що бойовики ніколи не служили в лавах "ДНР" та "ЛНР".

"У такий спосіб керівництво російських окупаційних військ не лише приховує факт участі російських найманців та кадрових військових у бойових діях проти сил АТО, але й позбавляє сім’ї загиблих матеріальної допомоги, у зв’язку з втратою годувальників", – йдеться в повідомленні.