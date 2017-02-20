Україна далі отримує газ і вугілля з Росії, – Аваков

У той час, коли на Донбасі блокують залізничне сполучення з підконтрольними бойовикам територіями, Україна продовжує експортувати російське вугілля і газ.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" завив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

А нічого взагалі, що ми закриваємо вугілля зі своєї окупованої території від наших українських громадян, в той час як від РФ продовжуємо спокійно отримувати 10 млн т вугілля на рік? Про це ніхто не пам'ятає? А нічого, що ми купуємо у Словенії з реекспорту газ насправді російський? І з перетіканнями електроенергії така ж ситуація,

– сказав міністр.

Аваков зазначив, що 70% потоку вантажів через лінію розмежування проводиться компаніями ДТЕК Ріната Ахметова, що діють в українському юридичному полі. За словами глави МВС, сума податків, які заплатив ДТЕК у 2016 році, склала 36,1 млрд грн, що становить близько 20% дохідної частини держбюджету.

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Також Аваков наголосив на небезпеці призупинення ряду підприємств як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, що може стати одними із наслідків блокади. Більше того, в разі експорту африканського вугілля, в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію в розмірі 25-30%, додав міністр.