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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Україні слід очікувати від Росії асиметричних кроків, – Марчук

21:03, сьогодні 469 Читать новость на русском
Євген Марчук пояснив, чого Росія добивається визанням
Євген Марчук пояснив, чого Росія добивається визанням "документів" бойовиків / Аргумент

Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук вважає, що визнанням так званих документів "ЛДНР" Росія провокує Україну на вихід з мінського переговорного процесу.

Про це Марчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

З одного боку Росія, вводячи указ президента Росії в силу, заявляє, що вона визнає документи ОРДЛО (а там, крім паспортів, багато інших), провокує Україну, що цим самим Росія виходить з мінського переговорного процесу, але вона про це не заявляє. (І цим) вона провокує нас, щоб Україна вийшла з переговорного процесу, звинувативши потім Україну в цьому,
– сказав представник України в ТКГ.

За його словами, вихід України з мінського переговорного процесу означає, що всі санкції та всі інші кроки міжнародної спільноти щодо Кремля скасовуються, і на передову на Донбасі повертається все те озброєння, яке зараз відведено за 30-кілометрову зону від лінії розмежування сторін.

Тобто, я думаю нам слід ще чекати, крім небезпеки, широкоформатного вторгнення, яка завжди зберігається, нам ще слід очікувати в найближчі часи якихось асиметричних кроків у військовій, економічній, зовнішньополітичній сферах,
– переконаний Марчук.

Він додав, що "з погляду здорового глузду прогнозувати дії російського керівництва неможливо".

При цьому Марчук зазначив, що Україні потрібно продовжувати працювати в сформованих реаліях і не панікувати, оскільки широкомасштабний наступ РФ на Україну все-таки вважає малоймовірним.

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"Я думаю, що Росія не ризикне найближчим часом піти на широкоформатні наступальні операції", – сказав представник України в ТКГ.

Однак Росія, за його словами, демонструє, що вона є не допустить стабільності, навіть у питанні військового протистояння на Донбасі. Марчук зазначив, що "на передовій раптом з'явилися російські спецназівці", а після артобстрілів українських позицій на передовій активно працюють снайпери.

Теги: Україна Політика Мінські домовленості Україна-Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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