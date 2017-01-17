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Українська співачка показала ніжне фото з маленькою донькою

00:56, сьогодні 445 Читать новость на русском
Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко / Фото з Instagram

Зіркова пара Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували перший день народження їхньої доньки Ніни.

На честь такої події Тоня поділилася фотографією з малечею.

"Спасибі Богу за моє материнство, спасибі моєму коханому, що терпів мене різну – ніколи не забуду твої супчики, щоб моє молоко прибувало. Спасибі моїй мамі, яка завжди була поруч, спасибі друзям за поради і підтримку. Ось так гуртом ми сьогодні відсвяткуємо перший день народження доці, яка рік назад з'явилася на світ і я почула її крик. А сьогодні я вже чую найдорожче слово, буквально як тиждень, – мама", – зворушливо підписала знімок співачка.

Сьогодні Нашому щастю 1 рік! За цей час я пережила неймовірну кількість емоцій, хвилювань, і не доспаних ночей... Спасибі Богу за моє Материнство, спасибі моєму Коханому @arsen_mirzoian що терпів мене різну? - ніколи не забуду твої супчики, щоб моє молоко прибувало?Спасибі моїй мамі, що завжди була поряд, спасибі друзям за поради і підтримку. Ось так Гуртом ми сьогодні відсвяткуємо перший День народження доці, яка рік назад з'явилася на світ і я почула її крик. А сьогодні я вже чую найдорожче слово, буквально як тиждень - Мама #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмірзоян #арсенмирзоян #доця #baby #happybirthday #iamhappy #mather #family

Світлину опубліковано користувачем Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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