Українська співачка показала ніжне фото з маленькою донькою

Зіркова пара Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували перший день народження їхньої доньки Ніни.

На честь такої події Тоня поділилася фотографією з малечею.

"Спасибі Богу за моє материнство, спасибі моєму коханому, що терпів мене різну – ніколи не забуду твої супчики, щоб моє молоко прибувало. Спасибі моїй мамі, яка завжди була поруч, спасибі друзям за поради і підтримку. Ось так гуртом ми сьогодні відсвяткуємо перший день народження доці, яка рік назад з'явилася на світ і я почула її крик. А сьогодні я вже чую найдорожче слово, буквально як тиждень, – мама", – зворушливо підписала знімок співачка.