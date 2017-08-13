Українська влада, замість тиску на Білорусь, розганяє істерію та страх, – експерт

Бажання Путіна розмістити системи протиповітряної оборони у Білорусі біля кордонів з РФ, скоріше за все, залишиться лише засобом пропаганди, навіть якщо ці системи ППО буде розміщено. Проте українська влада теж знає, як використати цей факт.

Таку думку висловив відомий оглядач і військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі сайт "24".

За його словами, кроки влади України мають дещо інший вигляд, ніж ті, які мають бути у цьому випадку.

Ця ситуація є багатошаровою та слід її розглядати з різних ракурсів. Якщо говорити про інтереси Росії, то це в першу чергу, "гра м’язами" та спроби показати російському суспільству наявність сусідів-друзів. Що стосується України, то, на жаль, будь-який рух російських військ або законопроектів, пов’язаних з військовою активністю РФ, влада використовує тільки для розгону істерії та почуття страху в українському суспільстві, щоб проводити та приймати в цей час необхідні законопроекти та рішення, які неоднозначно сприймаються українським суспільством,

– підкреслює експерт.

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Водночас він зауважив, подібні законопроекти РФ і Білорусі – це відмінний важіль для тиску на саму Білорусь, а також виходу на проактивні позиції у зовнішній політиці.

"Білорусь з моменту початку агресії РФ проти України, намагається грати роль нейтральної сторони та майданчика для переговорів, тим самим вирішуючи питання поліпшення взаємин із ЄС, зокрема, і з Заходом загалом. Але паралельно Білорусь намагається грати та дружити з Росією, в тому числі вже і у військовому сегменті", – пояснює військовий аналітик.

Крім того, наш співрозмовник зазначає, що Україна зобов’язана була активно реагувати на дипломатичному рівні й тиснути на Білорусь, вимагаючи залишатися дійсно нейтральною, а не створювати з РФ спільні сили ППО.

"Подібний тиск України підтримали б і на Заході – це по-перше. По-друге, такими кроками ми б розгортали у свій бік патріотично-налаштоване суспільство Білорусі, яке не в захваті від активності РФ на їх території", – додає фахівець.

Щоправда, як переконує Снєгирьов, українська влада поки використовує будь-які військові рухи не для активної зовнішньої політики, а для нагнітання страху в українському суспільстві.ї

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"Відбувається підміна справді важливих подій і рішень загрозою вторгнення, наприклад, закону про реінтеграції окупованих територій Донбасу", – підсумовує він.