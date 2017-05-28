Українські спецпризначенці їдуть на підмогу у Красногорівку

У Красногорівку, яка вранці 28 травня потрапила під серйозний обстріл бойовиків, направили спецпідрозділ КОРД.

Про це заявив заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

З його словами, спецпризначенці будуть не лише охороняти порядок у місті, але й мають допомагати жителям Красногорівки.

"Мною для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку і зруйнованих адміністративних будівель спрямований КОРД. У самому місті серед населення паніки немає. Ситуація повністю під контролем поліції і військових", – запевнив Аброськін.