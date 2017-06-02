Українські військові відвоювали нові позиції на Донеччині

Бійці 93 окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 ближче до Бахмутської траси (Донецька область), де було облаштовано нові позиції.

Згідно з повідомленням на Facebook, українські військові провели спеціальну та добре сплановану операцію. Перед нею – розвідники вивчали місцевість та поведінку бойовиків, особливості мінування даної території, маршрути руху диверсійно-розвідувальних груп терористів.

Після підготовчих заходів українські військові успішно реалізували спецоперацію та зайняли нові позиції.

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Втрати серед особового складу з’єднання відсутні, не дивлячись на те, що нові бойові позиції бригади постійно перебували й перебувають під вогнем артилерії (бойовики використовували, в тому числі, 203 мм самохідні гаубиці 2С7 "Піон"). Також окупанти вели вогонь з мінометів калібром 120 та 82 мм, гранатометів різних типів та систем, стрілецької зброї.