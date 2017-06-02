Українські військові відвоювали нові позиції на Донеччині

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Бійці 93 окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 ближче до Бахмутської траси (Донецька область), де було облаштовано нові позиції.
Згідно з повідомленням на Facebook, українські військові провели спеціальну та добре сплановану операцію. Перед нею – розвідники вивчали місцевість та поведінку бойовиків, особливості мінування даної території, маршрути руху диверсійно-розвідувальних груп терористів.
Після підготовчих заходів українські військові успішно реалізували спецоперацію та зайняли нові позиції.
Читайте також: Страшні цифри: Турчинов повідомив, яких втрат українська армія зазнала на фронті у травні
Втрати серед особового складу з’єднання відсутні, не дивлячись на те, що нові бойові позиції бригади постійно перебували й перебувають під вогнем артилерії (бойовики використовували, в тому числі, 203 мм самохідні гаубиці 2С7 "Піон"). Також окупанти вели вогонь з мінометів калібром 120 та 82 мм, гранатометів різних типів та систем, стрілецької зброї.