Українських військових годують харчовими відходами

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Бійці 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади поскаржилися волонтерам і правозахисникам на неякісні консерви з яловичиною.

Бійці 128-ої бригади в консервах замість м’яса виявили неапетитну субстанцію. Військові відразу попросили волонтерів перевірити якість продукту. У середині липня волонтери замовили експертизу консервів. Висновок державного підприємства "Укрметртестстандарт" однозначний – продукція не відповідає державним стандартам якості.

Як пояснили експерти, скоріше за все взяли необроблену яловичину. Потім запхали її по банках. Тобто ніхто не працював з цим м’ясом. Можливо, це було м'ясо, але не дуже доброї якості,
– зазначив волонтер Богдан Хаустов.

Таку яловичину на фронт з кінця травня постачає фірма з Хмельниччини. За словами місцевих активістів, вона виграла тендер всупереч закону. Компанія має серйозний податковий борг перед державою. Звернення юристів до обласної прокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження результату не дали. З області справу спустили в район, де розташоване підприємство.

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"Ми знаємо, як місцеві районні прокуратури ставляться до підприємств які там знаходяться. Там кум, брат, сват – все схоплено. Ми розуміємо, що дія прокурора Хмельницької області спрямована на те, щоб цю справу спустити на гальмах", – прокоментував адвокат Дмитро Йовдій.

Не зрушили справу з місця і депутатські звернення. Віталій Купрій зазначає: військова прокуратура переслала їх до Міноборони. У Міністерстві про це рапортують: триває перевірка. На думку нардепа, сума збитків від таких оборудок чимала.

Ну якщо тільки для однієї бригади тільки ця консерва – 2,5 мільйона гривень. Я думаю там десь десятки мільйонів гривень,
– запевнив народний депутат України Віталій Купрій.

Найближчими днями до Генерального прокурора надійде ще один депутатський запит. У документі нардеп вимагатиме розпочати кримінальне провадження за фактом поставок неякісної їжі на фронт.

Автор: Василь Полотай
Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Кримінальні новини Міністерство оборони України Купрій Віталій Миколайович Хмельницький
Джерело: 24 Канал
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