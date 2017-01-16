Український ланч у Давосі – можливість контакту із "сірим кардиналом" Трампа та Тіллерсона – експерт

"Тексти Пінчука" – це не привід для українських офіційних осіб не використовувати його майданчик у Давосі для встановлення необхідних державі контактів.

Історія з останніми публікаціями Віктора Пінчука у Wall Street Journal та "Українській правді", дивними дискусіями українських експертів та політиків довкола українського ланчу фонду Пінчука в Давосі демонструє слабку здатність української еліти прагматично використовувати можливості для просування державних інтересів.

Про це заявив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, пишуть "Українські новини".

Експерт зазначив, що на базі свого фонду Пінчук останні 10–12 років послідовно вибудовував щось на кшталт альтернативного українського МЗС.

"Якість майданчиків, починаючи від YES та закінчуючи українським ланчем у рамках Давоського економічного форуму, завжди значно перевершувала все, що коли-небудь відбувалося в Україні. Я особисто знаю цілу низку українських політиків та бізнесменів, які, будучи учасниками та гостями Ялтинської європейської стратегії, навіть без особливого безпосереднього знайомства з Пінчуком налагоджували зв’язки дуже високого рівня, якими в подальшому неодноразово користувалися з вигодою для себе", – заявив експерт.

Кулик назвав недалекоглядною позицію деяких українських політиків та чиновників ігнорувати захід Пінчука в Давосі, який є не бенефісом самого бізнесмена, а майданчиком для спілкування великої кількості впливових фігур зі США, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі та України.

Політолог зазначає, що станом на січень 2017 року для України доволі несприятливим чином змінюється світова кон’юнктура.

"Сьогодні світ, у тому числі й Україна, чекає на прихід у крісло голови Держдепартаменту США голови правління компанії Exxon Mobil Рекса Тіллерсона. Сам Тіллерсон, здається, робить усі необхідні для затвердження у Конгресі США заяви, переконуючи американських сенаторів у відсутності тісних взаємозв’язків з Москвою, але його реальні погляди на українське питання є досі незрозумілими. Реальних комунікацій з головними фігурами в оточені Трампа в української влади немає", – заявив експерт.

За інформацією експерта, гостем українського ланчу Пінчука в Давосі буде колишній міністр оборони США та колишній голова ЦРУ Роберт Гейтс – людина, протеже та близьким соратником якої є Рекс Тіллерсон, майбутній голова Держдепу США.

"Що цікаво – Дональд Трамп заборонив будь-кому з членів своєї команди, а також найближчого оточення відвідувати Економічний форум у Давосі. Саме через це ви не знайдете ім’я Роберта Гейтса у програмах жодної події Давоського форуму, окрім українського ланчу", – сказав Кулик.

Політолог також сказав, що люди, які добре знають Гейтса, характеризують його як людину надвпливову, контактну, відкриту. На думку аналітика, це ідеальна можливість якщо не отримати необхідного соратника у новій американській владі, то як мінімум – новий корисний контакт, яких Україні сьогодні дуже бракує.

"Хто під час найближчого Давосу проведе перемовини з тим самим Гейтсом від імені держави Україна – поки що питання", – зазначає експерт.

Віталій Кулик заявив також, що був свідком, як на недержавних експертних майданчиках, у форматі "дипломатії другого плану", народжувалися політичні рішення, що визначили майбутнє пострадянської Євразії.

"Можу з упевненістю сказати, що практика неформальних клубних діалогів відіграє у світовій політиці, в умовах швидкої гибридизації, дедалі більше значення. Я теж охарактеризував грудневі тези Пінчука у WSJ як "капітулянтські". Але вважаю, що "тексти Пінчука" – це не привід для українських офіційних осіб не використовувати його майданчик у Давосі для встановлення необхідних державі контактів", – підсумував політолог.