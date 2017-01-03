Український військовий помер в лікарні

У Дніпровській лікарні імені Мечникова помер один із поранених військовослужбовців, яких напередодні доправили до медичного закладу із зони АТО.

Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко в ефірі одного із українських телеканалів.

"34-річного військового привезли у стані коми з численними осколковими пораненнями голови. Лікарі зробили все можливе, однак врятувати його не вдалося. Інші троє бійців, доправлених із зони АТО у перші дні нового року, зараз у реанімації", – розповів лікар.

До слова, через необережне поводження зі зброєю 2 січня поблизу Мар’їнки загинули двоє українських бійців.