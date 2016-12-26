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Телеканал новин 24 Українці щиро не розуміють, чому повинні співпереживати, – Портніков про катастрофу Ту-154
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українці щиро не розуміють, чому повинні співпереживати, – Портніков про катастрофу Ту-154

12:43, сьогодні 22794
Пошукова операція у Чорному морі
Пошукова операція у Чорному морі / Getty Images

Реакція на падіння російського Ту-154 у Чорне море розділила громадян України на політичних росіян і політичних українців більше, ніж війна на Донбасі.

Таку думку опублікував у своєму Facebook відомий український журналіст Віталій Портніков.

"Росіяни, незалежно від політичних переконань, національності, громадянства (так, серед політичних російських чимало і людей України), місця проживання і відношення до війни в Україні та Сирії – щиро вимагають від українців співчуття і розуміння їх болю. Хоча практично ніхто з них не співчував українцям, коли падали їх військові літаки, збиті російськими, або гинули їхні солдати і офіцери, вбиті росіянами", – пише журналіст.

Він зазначив, що українці справді не розуміють, чому мають висловлювати співчуття Росії у зв'язку з трагедією літака. Адже всім відомо, куди прямував літак – на військову базу у Сирії, де мав відбутись концерт для "окупаційного контингенту, який вбивав дітей, жінок і людей похилого віку в Алеппо".

Я прекрасно розумію емоції людей воюючої країни, яка щодня при практично повній байдужість жителів сусідньої держави ховає своїх захисників. Саме тому я не вірю в скорботу політичних росіян. Я вважаю її лицемірною і брехливою, як вважаю лицемірним і брехливим життя більшої частини з них під владою нелюдського і підлого режиму, що терзає мою Батьківщину. Я точно знаю, що більшості з них наплювати на загиблих. Просто так потрібно себе вести, щоб здаватися людяним,
– наголосив Портніков.

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Журналіст наголосив, що якби росіяни справді були людяними – вони помічали не тільки свої катастрофи, а й трагедії сусідів – війну на Донбасі, де загинуло багато українців, і багато хто втратив домівки.

"А ви знаєте, що коли ваша країна не бомбить, а не вбиває, а не стріляє – не потрібно нікого рятувати? Якби ви були людяними, якби ви були людьми – вами не правили б нелюди", – підкреслив Віталій Портніков.

Нагадаємо, 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту перебували 92 людини.

У Міністерстві транспорту Росії запевнили, що авіакатастрофа Ту-154 – не теракт, але назвали ймовірні версії падіння.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Падіння російського літака Ту-154 Новини Росії Україна-Росія журналісти українці
Джерело: 24 Канал
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