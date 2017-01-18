Українці розпочали флешмоб в пам’ять про бійців, які покінчили життя самогубством

Щоб привернути уваги до українських ветеранів, які пройшли війну на Донбасі, та можливості того, що через психологічний стан вони можуть вчинити самогубство, в Україні розпочали флешмоб #22PushupChallenge, який має привернути увагу до цієї проблеми.

Одним зі перших цей флешмоб в Україні запровадив відомий волонтер Олексій Мочанов. За основу було взято американський варіант флешмобу, який був запроваджений після того, як в липні 2016 року Департамент у справах ветеранів США оприлюднив звіт щодо самогубств серед ветеранів в США за 2014 рік. З'ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня вчиняли самогубство. Пізніше ця цифра була уточнена і знижена до 20 на добу. За 2014 рік самогубство вчинили 7403 ветерани армії США.

Але цифра 22 запам'яталась і задля суспільного усвідомлення проблеми попередження самогубств серед ветеранів народився флешмоб #22PuchupChallenge, в якому люди віджимаються на камеру 22 рази протягом 22 днів та передають естафету своїм друзям.Флешмоб швидко перекинувся через океан і дійшов до нас, хоча історія його виникнення відома не багатьом. Ми лише почали стикатися з цими проблемами. Треба пам'ятати, що за статистикою пік прояву ПТСР припадає на восьмий рік після травмуючого досвіду. Тому ми ще навіть не усвідомлюємо глибину цієї проблеми! Доєднуючись до флеш-мобу, ми привертаємо увагу до проблем наших Ветеранів. Наших, а не чужих,

– написав Олексій Мочанов.

Суть флешмобу зводиться до того, що 22 дні підряд слід віджиматися від підлоги 22 рази, і кожен день позначати ту людину, яка ознайомлена з проблемою психологічного стану ветеранів у армії, використовуючи тег #22PuchupChallenge.

Командир роти 80-ї десантно-штурмової бригади Сергій Романовський, який втратив ногу в боях з російськими терористами на Донбасі, прийняв естафету всесвітнього флешмобу, і цим вразив користувачів соцмережі. На відео, яке опублікував командир роти, під час вправи на його спині сидить його маленький син.

Дехто приймає естафету не лише особисто, коли до виконання приєднуються й решта бійців.

Чимало політиків теж долучені до цього флешмобу.

А голова Миколаївської ОДА, який прийняв виклик, передав його "головам всіх облдержадміністрацій, депутатам ВР та депутатам всіх рівнів місцевих рад".

Єдині, хто поки "незадовлені" флешмобом – жінки. Їх поки не долучають до естафети.

До слова, в Міноборони заявили, що в 2016 році кількість загиблих військових не під час боїв перевищила бойові втрати.