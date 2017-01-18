  • укр
  • рус
18:26
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 17:00: Савченко звинуватили у держзраді. Урядові рішення щодо Донбасу
Випуск новин
18:06, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Українці розпочали флешмоб в пам’ять про бійців, які покінчили життя самогубством

16:56, сьогодні 21587 Читать новость на русском
#22PushupChallenge
#22PushupChallenge / Mirror

Щоб привернути уваги до українських ветеранів, які пройшли війну на Донбасі, та можливості того, що через психологічний стан вони можуть вчинити самогубство, в Україні розпочали флешмоб #22PushupChallenge, який має привернути увагу до цієї проблеми.

Одним зі перших цей флешмоб в Україні запровадив відомий волонтер Олексій Мочанов. За основу було взято американський варіант флешмобу, який був запроваджений після того, як в липні 2016 року Департамент у справах ветеранів США оприлюднив звіт щодо самогубств серед ветеранів в США за 2014 рік. З'ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня вчиняли самогубство. Пізніше ця цифра була уточнена і знижена до 20 на добу. За 2014 рік самогубство вчинили 7403 ветерани армії США.

Але цифра 22 запам'яталась і задля суспільного усвідомлення проблеми попередження самогубств серед ветеранів народився флешмоб #22PuchupChallenge, в якому люди віджимаються на камеру 22 рази протягом 22 днів та передають естафету своїм друзям.Флешмоб швидко перекинувся через океан і дійшов до нас, хоча історія його виникнення відома не багатьом. Ми лише почали стикатися з цими проблемами. Треба пам'ятати, що за статистикою пік прояву ПТСР припадає на восьмий рік після травмуючого досвіду. Тому ми ще навіть не усвідомлюємо глибину цієї проблеми! Доєднуючись до флеш-мобу, ми привертаємо увагу до проблем наших Ветеранів. Наших, а не чужих,
– написав Олексій Мочанов.

Суть флешмобу зводиться до того, що 22 дні підряд слід віджиматися від підлоги 22 рази, і кожен день позначати ту людину, яка ознайомлена з проблемою психологічного стану ветеранів у армії, використовуючи тег #22PuchupChallenge.

Командир роти 80-ї десантно-штурмової бригади Сергій Романовський, який втратив ногу в боях з російськими терористами на Донбасі, прийняв естафету всесвітнього флешмобу, і цим вразив користувачів соцмережі. На відео, яке опублікував командир роти, під час вправи на його спині сидить його маленький син.

Дехто приймає естафету не лише особисто, коли до виконання приєднуються й решта бійців.

Чимало політиків теж долучені до цього флешмобу.

А голова Миколаївської ОДА, який прийняв виклик, передав його "головам всіх облдержадміністрацій, депутатам ВР та депутатам всіх рівнів місцевих рад".

Єдині, хто поки "незадовлені" флешмобом – жінки. Їх поки не долучають до естафети.

До слова, в Міноборони заявили, що в 2016 році кількість загиблих військових не під час боїв перевищила бойові втрати.

Теги: Україна Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
сьогодні, 17:00 Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
Віталій Бала 678
Трамполітика: санкції і ядерне роззброєння ніяк не пов'язані
сьогодні, 15:01 Трамполітика: санкції і ядерне роззброєння ніяк не пов'язані
Богдан Яременко 203
Правда чи ні? Що ти знаєш про
сьогодні, 13:40 Правда чи ні? Що ти знаєш про "Щедрик"
259
З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
сьогодні, 10:41 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
Ірина Полицька 1 1194
Как мы превращаемся в Россию
17 січня, 23:25 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 2 7933
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Україна розірвала дві угоди з Росією щодо телебачення
 сьогодні , 05:44 7
Що повії вимагали під стінами МВС
 16 грудня 2016 , 21:23
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук