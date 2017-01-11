В Брюсселі називають нову дату безвізу для України

У ЄС роблять прогнози, що Україна отримає безвізовий режим пізніше, ніж Грузія.

Але станеться це ще в першій половині 2017-го.

Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

Очікування в Брюсселі: Грузія отримає безвіз у квітні/травні і Україна травень/червень,

– написав він.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 січня 2017 р.

Нагадаємо, 24 листопада на саміті у Брюсселі в ЄС вирішили не надавати Україні та Грузії безвізового режиму, поки не буде узгоджений механізм щодо тимчасового його призупинення. Відповідний механізм ухвалили 15 грудня.



Натомість Європарламент переніс розгляд питання про надання безвізового режиму Україні на 3 квітня 2017 року.

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