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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

В Брюсселі називають нову дату безвізу для України

13:31, сьогодні 1900 Читать новость на русском
З безвізом доведеться ще трохи зачекати
З безвізом доведеться ще трохи зачекати / Фото із відкритих джерел

У ЄС роблять прогнози, що Україна отримає безвізовий режим пізніше, ніж Грузія.

Але станеться це ще в першій половині 2017-го.

Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

Очікування в Брюсселі: Грузія отримає безвіз у квітні/травні і Україна травень/червень,
– написав він.

Нагадаємо, 24 листопада на саміті у Брюсселі в ЄС вирішили не надавати Україні та Грузії безвізового режиму, поки не буде узгоджений механізм щодо тимчасового його призупинення. Відповідний механізм ухвалили 15 грудня.

Натомість Європарламент переніс розгляд питання про надання безвізового режиму Україні на 3 квітня 2017 року.

Дивіться також: В Порошенка назвали конкретну країну, через яку затягують безвізовий режим

Теги: Україна Політика Євросоюз Безвізовий режим Грузія
Джерело: 24 Канал
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