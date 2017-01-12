В Міноборони роз’яснили ситуацію зі зниклими морпіхами

Тіла у військовій формі, які знайшли бойовики, можуть і не належати зниклим українським морським піхотинцям.
Про це розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Він пояснив, що бойовики заявили про виявлення тіл у військовій формі на маріупольському напрямі.
Є заяви тієї сторони про те, що вони знайшли тіла у військовій формі. Але рано говорити, поки не буде проведено упізнання і експертиза,
– сказав Мотузяник.
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Нагадаємо, у штабі АТО повідомили, що троє українських військових ще 8 січня не повернулися до своєї частини. Військових шукають поблизу Маріуполя.
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