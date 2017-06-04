В "Нафтогазі" розповіли, як зміниться ціна на газ для України після рішення Стокгольмського арбітражу

Після оприлюднення рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці між НАК "Нафтогаз-Україна" та російського "Газпрому", Україна отримає найнижчу з можливих цін на газ на українському ринку.

Вона буде значно нижчою аніж та, яку зараз Україна платить європейським компаніям. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу.

"Формула кардинально змінена. Вона буде і є вже зараз не тільки меншою за ту ціну, яку від нас вимагає "Газпром". Але вона і є меншою, ніж та ціна, яку зараз Україна сплачує за газ, який ми купуємо з європейського напрямку. Тобто з усіх можливих цін газу на українському ринку, та формула, яку отримали ми, зараз є найменшою", – заявив Андрій Коболєв.

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Однак яка саме це буде ціна, жодна зі сторін поки там і не повідомила. Адже всі очікують кінцевого рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги російської компанії за умовою "бери або плати" повністю скасовані.