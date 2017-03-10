В одній з країні Європи готують референдум за "кримським сценарієм", – Financial Times

Проросійські політики в Чорногорії планують провести так званий "референдум" проти вступу країни до НАТО.

Про це пише впливова британська газета Financial Times.

У матеріалі йдеться, що проросійські політики у Чорногорії прагнуть мобілізувати людей, які вороже налаштовані щодо приєднання Чорногорії до НАТО.

Один із них Мілан Князевич, якого звинувачують у спробі держперевороту, заявив, що Чорногорія стала "полем випробування для геополітичної конфронтації" між Росією і Заходом. Він анонсував проведення, за його словами, «консультативного референдуму».

Ми організуємо популярний, консультативний референдум, який покаже, що більшість людей виступають проти НАТО,

– переконаний Князевич.

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Ще один опозиційний депутат Андрій Мандич також заявив про підтримку ініціативи проведення неофіційного голосування щодо членства Чорногорії у НАТО.

Видання зауважує, що вимоги депутатів нагадують практику використання незаконних референдумів проросійськими сепаратистами, зокрема, три роки тому в українському Криму та на сході України з метою підірвати суверенітет держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проросійські політики готували спробу державного перевороту у Чорногорії, щоб перешкодити вступу країни до НАТО.