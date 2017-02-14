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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

В ООН пригрозили Північній Кореї "серйозними заходами" через ракетні випробування

07:51, сьогодні 89 Читать новость на русском
Випробовування північнокорейських ракет
Випробовування північнокорейських ракет / Фото із соцмереж

Рада Безпеки ООН одноголосно засудив нещодавнє ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій Радбезу.

У ході екстреного засідання, скликаного за ініціативою США, Японії і Південної Кореї, учасники зустрічі пригрозили КНДР "подальшими серйозними заходами", повідомляє DW.

Текст заяви, підготовленого Сполученими Штатами, підтримали всі постійні члени Радбезу, включаючи Китай, який традиційно виступає на стороні Північної Кореї.

Запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Читайте також: КНДР перевіряє реакцію Трампа, – Міноборони Південної Кореї

Теги: Політика Північна Корея ООН Зброя Ядерна безпека
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