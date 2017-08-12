В Польщі вирує негода: загинуло четверо осіб, ще десятки поранені

Через негоду в ніч на 12 серпня у Польща загинуло четверо осіб, двоє з них – підлітки.

Про це повідомив офіційний представник пожежної служби Польща Павел Фронтчак, пише "РИА Новости".

За його словами, станом на ранок 12 серпня грози закінчилися не у всіх регіонах. Негода застала південну частину Польщі, зокрема, Нижньосилезське, Великопольське, Куявсько-Поморське і Поморське воєводства.

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Двоє підлітків загинуло в таборі у місті Сушок. На них впали дерева. Також ще декілька підлітків були травмовані, їх кількість – не уточнюють.

У місті Ґміна дерево впало на будинок, убивши жінку, а в Малих Сворнегацах в наметовому містечку деревом вбило чоловіка.

За даними пожежників, внаслідок негоди поранення отримали 28 осію. Без електрики залишаються близько 500 тисяч осіб по всій країні.