12:35
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 11:00: На півдні України затримали наркоторговців. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
12:29, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Польщі вирує негода: загинуло четверо осіб, ще десятки поранені

12:17, сьогодні 404 Читать новость на русском
Негода в Польщі
Негода в Польщі / dt

Через негоду в ніч на 12 серпня у Польща загинуло четверо осіб, двоє з них – підлітки.

Про це повідомив офіційний представник пожежної служби Польща Павел Фронтчак, пише "РИА Новости".

За його словами, станом на ранок 12 серпня грози закінчилися не у всіх регіонах. Негода застала південну частину Польщі, зокрема, Нижньосилезське, Великопольське, Куявсько-Поморське і Поморське воєводства.

Читайте також: Літо здуріло: Швейцарію після тривалої спеки засипало снігом

Двоє підлітків загинуло в таборі у місті Сушок. На них впали дерева. Також ще декілька підлітків були травмовані, їх кількість – не уточнюють.

У місті Ґміна дерево впало на будинок, убивши жінку, а в Малих Сворнегацах в наметовому містечку деревом вбило чоловіка.

За даними пожежників, внаслідок негоди поранення отримали 28 осію. Без електрики залишаються близько 500 тисяч осіб по всій країні.

Теги: Польща Погода Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
сьогодні, 12:02 Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
Ян Валетов 316
Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
сьогодні, 11:00 Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
Христина Бердинських 110
Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник
сьогодні, 10:00 Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник "монарший офіцер" Гіркін
Віталій Дейнега 418
Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
сьогодні, 08:42 Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
Все про роботу 309
Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
11 серпня, 22:01 Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
Блог Соцмережі 970
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Російський чиновник пригрозив українцям, що воюють на Донбасі
7 березня , 20:29
Головні новини 1 червня: кривава стрілянина у Києві, захоплення будинку нардепа-регіонала
 2 червня , 08:06
Активісти закидали Барну яйцями біля Ради: з'явилисяся фото, відео
 13 липня , 12:46
Як окупований Донецьк відзначає 9 травня: "георгіївські стрічки" та прапори СРСР і Росії
 9 травня , 12:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук