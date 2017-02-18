В Росії "третій майдан" – одна з найбільш обговорюваних тем, – політолог

В Росії очікують, що от-от в Україні все зруйнується.

Таку думку висловила політолог Олеся Яхно у коментарі "Радіо Свобода".

Влада повинна йти на випередження, не даючи Росії можливості використовувати у власних інтересах складні для України питання. В Росії вже протягом року "третій майдан" – це одна з найбільш обговорюваних тем. Вони очікують, що от-от в Україні все зруйнується, будуть вибори усіх і усього. Навіть обговорюється те, хто може стати новим керівником,

– зауважила фахівець.

За її словами, спочатку проти України намагалися використати незадоволення військових, тепер хочуть скористатися трагічними подіями лютого 2014 року.

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