В Сирії розпочалася масштабна евакуація: з'явилися фото

"Столицю революції" – місто Хомс – покидають повстанці з родинами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Людей вивозять автобусами з району Аль-Ваер, який був одним з перших центрів народного повстання проти президента Башара Асада.

Евакуація відбувається згідно з угодою між опозицією та урядовими силами, яку укладали під контролем Росії. Процес проводять під наглядом міжнародних спостерігачів та правозахисних організацій.

Загалом протягом кількох найближчих тижнів мають вивезти від 10 до 15 тисяч людей. Очікують, що вони попрямують в райони на північній схід від Алеппо, контрольовані повстанцями.

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