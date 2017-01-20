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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні відроджуються "темники", – поліголог

Актуальне інтерв'ю 19:37, сьогодні 266 Читать новость на русском
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Брудні війни в бізнес-середовищі розхитують Україну. До протистоянь підключаються навіть політики. Які можуть бути наслідки – у інтерв’ю з політологом, громадським активістом Олексієм Станчевським.

– Близько місяця тому до нас – Костянтина Диканя, Дмитра Воронкова та мене – надійшла пропозиція від однієї з політичних консалтингових фірм на замовлення народного депутата України Сергія Рибалки бути частиною медіа кампанії з очорнення мережі супермаркетів АТБ. Ми з колегами, зрозумівши масштаб усього, адже не тільки нам надходила така пропозиція, дуже великі кошти пропонувались за участь у цьому, вирішили зробити з цього експеримент-розслідування.

– Ми фіксували порушення, переговори, переписки. Ми отримували тези, за яким працювали як ми, так й інші експерти, народні депутати, журналісти. І таким чином ми хотіли через наш соціальний експеримент показати, як відновлюються "темники" в Україні, як це було за часів Медведчука.

– Під стінами Генеральної прокуратури ми передали слідству "темники" і тези, за якими треба було формувати свої меседжі в ефірах, через пости в соціальних мережах. І дуже легко прослідкувати людей і народних депутатів, які висловлювалися за націоналізацію АТБ. Їх слова відповідають цим тезам, які були розіслані.

Більше – дивіться в інтерв’ю.

Джерело: 24 Канал
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