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В уряду є чіткий план: Гройсман відповів учасникам блокади

17:09, сьогодні 2127 Читать новость на русском
Гройсман відповів блокадникам
Гройсман відповів блокадникам / 24 Канал

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що робить уряд для енергетичної незалежності України.

Про це він розповів на початку засідання Кабінету міністрів у вівторок, 21 лютого.

Прем’єр зауважив, що Україна вже понад рік не купує газу у Росії.

На сьогодні близько 450 днів ми живемо без російського газу. Ми імпортуємо газ від наших європейських партнерів. Я це пояснював тим, хто блокує. В чому сьогодні полягає ризик? В тому, що Україна у перспективі може отримати віялові відключення, а таким чином може опинитися під загрозою зростання національної економіки,
– сказав Володимир Гройсман.

Він запевнив, що уряд має чіткий план, що робити для енергонезалежності України.

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"Дещо вже зроблено: запуск нового агрегату Дністровської ГЕС, диверсифікація постачання ядерного палива для атомної енергетики. Я підкреслюю, що ми не звернемо зі шляху – ми впевнено йдемо до енергонезалежності України. Збільшуємо видобуток українського газу, підсилюємо позиції атомної та гідроенергетики", – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 21 лютого учасники блокади торгівлі з окупованими територіями висунули чіткі вимоги до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Теги: Україна Політика Блокада Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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