В Ужгороді відкрився перший сервісний центр МВС

Голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль пообіцяв, що жителі Ужгороду забудуть про жахи МРЕВ.

Про це він заявив під час відкриття нового сервісного центру МВС у місті.

Згідно із повідомленням прес-служби, сервісний центр надаватиме адміністративні послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія, допуску до перевезення небезпечних вантажів, а також інші послуги сервісних центрів МВС. Здійснення заміни посвідчення водія відтепер займає близько 30 хвилин, а перереєстрація авто – 2 години.

Громадян обслуговуватимуть 7 працівників фронт-офісу. Щоденно у центрі можуть проводити понад 150 операцій. На робочих столах працівників, які контактують із громадянами, встановлені додаткові камери – це дозволить контролювати якість надання послуг і протидіяти корупції навіть на побутовому рівні,

– сказав керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Також повідомляється, що у новому сервісному центрі МВС працює електронна черга. Також у ньому передбачені зручності для людей з особливими потребами – є кнопка виклику адміністратора, пандуси та зручні місця для отримання послуг.

Читайте також: Як виглядає новенький сервісний центр МВС у Тернополі

Новий сервісний центр МВС в Ужгороді працює за адресою вул. О. Кошового, 4. Громадян тут обслуговують з вівторка по суботу без обідніх перерв. Понеділок та неділя – вихідні дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що до червня 2017 заплановано відкриття нових сервісних центрів МВС в усіх областях України.