Важкопоранених бійців з Авдіївки доправили у госпіталь Дніпра

П'ятьох поранених бійців із Авдіївки доправили у Дніпро цими вихідними. Стан їх важкий. У більшості мінно-вибухові травми.

В одного з поранених травмований хребет та спинний мозок. Ще двом бійцям ампутували кінцівки. Один залишився без ніг, інший – без руки.

Зараз їм переливають кров, аби зміцнити організми та підготувати до низки складних операцій.

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