Важкопоранених бійців з Авдіївки доправили у госпіталь Дніпра
01:07, сьогодні 78 Читать новость на русском
П'ятьох поранених бійців із Авдіївки доправили у Дніпро цими вихідними. Стан їх важкий. У більшості мінно-вибухові травми.
В одного з поранених травмований хребет та спинний мозок. Ще двом бійцям ампутували кінцівки. Один залишився без ніг, інший – без руки.
Зараз їм переливають кров, аби зміцнити організми та підготувати до низки складних операцій.
Читайте також: 7-годинний бій біля Авдіївки – бійці показали його наслідки
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції2 вересня 2016 , 12:40 425
Гонтарева запевняє, що банки більше не банкрутуватимуть2 лютого , 14:31 3
Як Україна святкувала День Незалежності24 серпня 2016 , 20:15 1
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ29 серпня 2016 , 17:30