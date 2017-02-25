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Вбиті, зниклі і політв'язні: страшні цифри трьох років окупації Криму

12:58, сьогодні 611 Читать новость на русском
Три роки тому в Криму почали з'являтись
Три роки тому в Криму почали з'являтись "зелені чоловічки" / Getty images

В Кабміні озвучили, яких збитків завдала Росія за три роки окупації Криму, зокрема, й людських.

Про це під час міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу", що триває в суботу в Києві заявила віце-прем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Станом на сьогодні, на території Криму 17 людей вважається зниклими безвісти, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з них уже засуджено. Це люди, які постраждали через свої політичні, ідеологічні переконання,через свою приналежність до кримсько-татарського народу, через "погану" звичку до свободи слова,
– сказала Климпуш-Цинцадзе.

За словами віце-прем’єра, вже третій рік поспіль у Криму грубо порушуються права та свободи людини.

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"За ці три роки Крим фактично дійшов до практично повного знищення особистісних прав і свобод людей, і він пройшов жорстокий шлях від неволі до ще більшої неволі. Сьогодні Крим може служити повноцінним довідником порушень і утисків прав і свобод людини", – констатувала вона.

Вкінці лютого 2014-го у Криму почали з’являтись так звані "зелені чоловічки", якими були російські військові без розпізнавальних знаків на військовій формі. Вони почали захоплювати українські військові частини та стратегічні об’єкти.

16 березня відбувся референдум під дулами автоматів про нібито приєднання Кримського півострова до складу Росії.

Теги: Україна Анексія Криму Новини Криму Політика
Джерело: 24 Канал
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