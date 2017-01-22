Вчені застерігають про небезпеку рису

Вчені Гарвардської школи охорони здоров'я в Бостоні з’ясували, що люди, які часто їли білий рис - більш схильні до розвитку цукрового діабету 2 типу.

Про це пише видання Тelegraf.com.ua.

Вчені наголошують, ризик діабету підвищується на 11 відсотків з кожною щоденною порцією білого рису.

Американці проаналізували чотири попередні дослідження щодо вивченню зв'язку між споживанням рису і цукровим діабетом.

Також вчені намагалися встановити, чи є зв'язок між споживанням рису і розвитком діабету у жителів Азії (де традиційно багато їдять рису), і в країнах Заходу (де рису їдять менше). У дослідженнях взяли участь близько 352 тисяч учасників, жоден з яких не мав діабет на початку дослідження.

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За час спостережень у 13 284 осіб розвинувся цукровий діабет.

Зв'язок між рисом і ризиком діабету помітили і в азіатських, і в західних країнах, при цьому жителів країн Азії він був сильнішим.

На думку вчених, справа полягає в тому, що рис має високий глікемічний індекс. Це означає, що організм швидко перетворює вуглеводи в глюкозу.