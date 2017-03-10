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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

"Велика Росія" – це блеф, – Кравчук

03:31, сьогодні 482
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / Соцмережі

Росія є великою за силою, щоправда є дуже слабкою у своїй економіці.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук у коментарі ресурсу "Обозреватель".

Запам'ятайте мої слова, коли народ починає діяти, то за один день може змінитися все. Ось, будь ласка, був Радянський Союз, а 8 грудня 1991 його не стало. Так і тут, "велика Росія" – це блеф, вона велика за силою, однак є дуже слабкою у своїй економіці. Коли відносно Росії прийняли санкції, вона почала сипатися, і голодом, і відсутністю товарів, і зарплатами,
– наголосив політик.

За його словами, якщо враховувати всі ті процеси, що відбуваються в Україні та Росії, то кардинальні зміни можуть відбутися за один день – відновляться кордони, життя піде по-новому.

Щоправда, він підкреслив, що такі глобальні речі, як зміна кордонів, не вирішуються за один день.

"Потрібно набратися терпіння", – додав Кравчук.

Читайте також: Завдяки Путіну, а не санкціям, знищено економіку Росії, – політик

Теги: Україна Санкції Новини Росії Леонід Кравчук Політика
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