Ветерани АТО влаштували літературний вечір та розповідали про подорожі світом

У Києві відбулась творча зустріч поетів "ПРОЙДИ..світів". Ветерани АТО читали вірші, які писали на війні та під час подорожей.

Для них мандри стали інструментом психологічного розвантаження. Олександр гортає фотографії зі своєї останньої подорожі Карпатами: 8 днів на снігоходах засніженими хребтами.

Проте найбільшим своїм досягненням вважає подорож Америкою. Горами, безлюдними шляхами, каньйонам, і під пекучим сонцем, і у сніг хлопець проїхав 10 тисяч кілометрів на велосипеді з титановою пластиною в нозі.

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А невдовзі сів на велосипед. Мовляв, залізний кінь допоміг не тільки у фізичній реабілітації, а й "поставив на ноги" душевно.

Хлопці називають себе пройдисвітами. Таке прізвисько перекладають просто – ті, що пройшли світ. А творчий вечір організували з благодійною метою. Колишні вояки хочуть підтримати басиста "Кому Вниз" Сергія Степаненка, разом з гуртом він неодноразово допомагав бійцям на передовій.

Тепер же його чекає операція з пересадки нирки, яку можна зробити тільки за кордоном. Тому всі гроші, зібрані під час вечора, передадуть на лікування.