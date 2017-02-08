Від Савченко відвернулась ще одна відома людина

Відомий адвокат Марк Фейгін більше не співпрацюватиме з народним депутатом Надією Савченко.

Про це він розповів у ефірі 5 Каналу.

"Я та Порошенко пропонували Савченко створити Міжнародний комітет щодо звільнення українських ув'язнених. Це повинна була бути міжнародна організація, яка повинна була займатися тільки звільненням ув'язнених. Спочатку Надя погодилася, а потім відмовилася", – зазначив він.

На його думку, причиною відмови стало бажання Савченко займатися виключно політичною діяльністю.

"Тому що Міжнародний комітет щодо звільнення українських в'язнів була більш гуманітарно-політичною місією", – наголосив правозахисник.

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Нагадаємо, раніше у громадській платформі "РУНА" заявили, що припиняють активну співпрацю з Савченко.