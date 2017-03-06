Відомий фантаст ефектно затролив Трампа

Відомий письменник Стівен Кінг затролив президента США Дональда Трампа у Twitter.
Усе розпочалось, коли Трамп опублікував повідомлення про те, що Барак Обама прослуховував його телефон під час минулорічних виборів президента.
"Король жахів" вирішив познущатись із американського президента та написав коротку історію жахів, розвиваючи ідею ворожнечі Трампа та Обами.
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Кінг написав, що окрім прослухування телефону, Обама також краде у теперішнього президента полуничне морозиво. До того ж, екс-президент самостійно встановив жучки, поки Мішель стояла на сторожі.
Потім письменник сказав, що "Трамп повинен знати: Обама ніколи не покидав Білого Дому. Він ховається в шафі. У нього ножиці".
Твіти Кінга вже поширили понад 50 тисяч користувачів. Деякі навіть запропонували письменнику написати роман про американського президента.