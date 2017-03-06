Відомий фантаст ефектно затролив Трампа

Відомий письменник Стівен Кінг затролив президента США Дональда Трампа у Twitter.

Усе розпочалось, коли Трамп опублікував повідомлення про те, що Барак Обама прослуховував його телефон під час минулорічних виборів президента.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 березня 2017 р.

"Король жахів" вирішив познущатись із американського президента та написав коротку історію жахів, розвиваючи ідею ворожнечі Трампа та Обами.

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Кінг написав, що окрім прослухування телефону, Обама також краде у теперішнього президента полуничне морозиво. До того ж, екс-президент самостійно встановив жучки, поки Мішель стояла на сторожі.

Not only did Obama tap Trump's phones, he stole the strawberry ice cream out of the mess locker. — Stephen King (@StephenKing) 4 березня 2017 р.

Obama tapped Trump's phones IN PERSON! Went in wearing a Con Ed coverall. Michelle stood guard while O spliced the lines. SAD! — Stephen King (@StephenKing) 4 березня 2017 р.

Потім письменник сказав, що "Трамп повинен знати: Обама ніколи не покидав Білого Дому. Він ховається в шафі. У нього ножиці".

Trump should know OBAMA NEVER LEFT THE WHITE HOUSE! He's in the closet! HE HAS SCISSORS! — Stephen King (@StephenKing) 4 березня 2017 р.

Твіти Кінга вже поширили понад 50 тисяч користувачів. Деякі навіть запропонували письменнику написати роман про американського президента.