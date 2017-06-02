Відпочинок в Україні 2017: тут варто зупинитися!

Сезон відпусток в Україні вже почався. Наша країна настільки різноманітна, що тут можна придумати відпочинок на будь-який смак.

Звісно, після відкриття кордонів Євросоюзом для українців, більшість прикладе зусиль, щоб поїхати на відпочинок за кордон. Але, насправді, необов'язково витрачати купу грошей і часу на дорогу, адже тут, у нас, є неймовірна кількість ідей і варіантів бюджетної відпустки.

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Журналісти "24" підготували найцікавіші пропозиції, де відпочити в Україні в 2017 році.

Відпочинок на морі в Україні

Тут вибір великий, адже наша країна омивається двома морями: Азовським та Чорним. І вихід до них є у Запорізькій, Херсонській, Миколаївський та Одеській областях, а також в Автомній Республіці Крим, яку зараз окупувала Росія, тому розглядати її як варіант відпочинку ми не будемо.

Запоріжжя у цьому списку декого може здивувати, адже його курорти маловідомі. Тим не менш, окрім теплого Азовського моря, туристи тут знайдуть ще й лікувальні грязі та мінералізовані підземні води. Тому сюди корисно їздити лікуватись.

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Серед списку найкращих курортів цієї області: Бердянськ, Кирилівка, Охримівка, Миронівка, Новокостянтинівка.



Відпочинок на морі: Бердянськ, Запоріжжя

У Херсонській області, як і на Одещині, неймовірно великий вибір курортів. Для туристів тут пропонують одразу два моря, на вибір.

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Азовське море ви знайдете у Генгорці, Генічеську, Стрілковому, Комісаровську, Щасливцевому. Чорне – Залізний Порт, Скадовськ, Лазурне, Приморське (Більшовик), Хорли, Арабатська Стрілка.



Залізний Порт підійде для молоді, адже тут багато клубів та барів

У Миколаївській області не такий багатий вибір, але він компенсується якістю. Серед відомих курортів відзначають Коблево, Рибаківку, Очаків, Кінбурнську косу, Морське, Лугове, Чорноморку.



Коблево – чудовий відпочинок на Миколаївщині

Саме місто Одеса є курортом, хоча рекреаційним його важко назвати, скоріше для активного відпочинку молоді. На Одещині є такі відомі курорти, як Затока, Кароліно-Бугаз, Чорноморськ, Грибівка, Сичівка, Приморське.

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Затока, Одеська область

Тож, як бачимо, вибір великий і розрахований на будь-який розмір гаманця.

Відпочинок на природі

Для поціновувачів еко-туризму в Україні є просто-таки природні клондайки. Тут вибір неймовірно великий: є і гори, і річки, і степи, і каньйони, і луки…

Для тих, хто полюбляє сплави або ж завжди мріяв спробувати це, є Дністровський, Буцький, Тетерівський, Смотрицький, Арбузинський (Миколаївський, який є дуже стрімким і небезпечним, а ще найстарішим в Україні), Актовський та Коростишівський каньйони. Одразу варто попередити, що Миколаївський є більш небезпечним, тому тут сплавлятися варто тільки професіоналам.



Відпочинок в Україні: Буцький каньйон

Для кого вираз "Краще гір можуть бути тільки гори", існує неймовірна краса Карпат з піками Говерла, Синяк, Хом'як тощо. До речі, у Карпатах віднедавна зробили таку новацію, як карпатське море.

Херсонські степи не залишать нікого у спокої, особливо у сезон цвітіння, адже вони перетворюються на розмаїття кольорів. Ви стоїте, а поле настільки широчезне, що здається, ще трохи і зазирнете за край землі. І немає кінця цьому видовищу. І вдихається на повні груди. І відчуваєш, як "залізна рука міста" відпускає. Отут починається свобода! Справжня, безкрая…

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Неймовірна природа Херсонщини

Про ріки України і можливості такого відпочинку можна писати безкінечно… Тому ми просто назвемо найбільші, на яких можна цікаво відпочити: Дніпро (найбільша річка нашої країни), Південний Буг, Західний Буг, Дністер. До речі, щодо відпочинку на річці, не забудьте про французьку Рів’єру Заліщики, а також про Херсонщину.

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Замки і культурна спадщина

Тут теж можна писати безкінечно, але все ж таки не згадати взагалі про таку важливу віху – буде просто блюзнірством. Адже на території України є безліч гарних замків: Мукачівський, Жовківський, Збаражський, Кам'янець-Подільський, Хотин, Свіржський, Червоногруд, Білгород-Дністровський, і ще, і ще, і ще…

І це тільки замки, а ще ж є історично важливі будівлі, міста-архітектурні об'єкти (наприклад, Львів) та багато іншого.

А ще – для тих, хто не зміг цього року потрапити у пустелю Єгипту, для вас є чудова альтернатива – найбільша пустеля в Європі, яка розташувалась на Херсонщині. Йдеться про Олешківські піски. Більше того, зараз тут придумали чудову атракцію – катання на квадракциклах!



Олешківська пустеля

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До чого це все? Певно, для того, щоб пояснити, що відпочинок в Україні ні чим не гірший, ніж за кордоном. З кожним роком він стає все більш привабливим, адже з'являється розуміння такого поняття як сервіс. Тож бажаємо вам гарного відпочинку на Батьківщині.