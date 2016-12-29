Відсутність юридичної освіти у Генпрокурора позначається на деградації працівників ГПУ, – Найєм

Генеральна прокуратура України не помітила порушення у роботі конкурсної комісії з обрання керівника Державного бюро розслідування. А на вказування порушень закону все зводять до відписок.

Про це пише народний депутат України Мустафа Найєм.

Він зазначає, що два члени комісії – Іван Стойко, призначений за квотою Кабміну, та Василь Бухарєв (нардеп з "Батьківщини") не мали право входити в цю комісію. Адже вони не мають необхідної юридичної освіти.

Цих кандидатів не мали права ні висувати, ні вносити, ні допускати до роботи в комісії. А ті, хто це зробили, очевидно, вчинили правопорушення, з яким повинна бути дана оцінка. Два тижні тому я звернувся з відповідною заявою до Генеральної прокуратури про вчинення злочину посадовими особами Кабміну і Верховної Ради. Перший заступник Генпрокурора Юрій Столярчук написав відповідь, суть якого буквально зводиться до наступного: в своїй заяві ви не вказали, який саме документ неправильно підписали співробітники КМУ і ВР. Виникає стійке відчуття, що відсутність юридичної освіти у Генпрокурора прямо позначається на деградації всіх співробітників підконтрольного йому відомства,

– підсумував Мустафа Найєм.

При цьому зазначається, що з 19 кандидатів на посаду керівника ДБР 10 – із підконтрольного президенту правоохоронного блоку – ГПУ, СБУ та ДФС.

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Слід зазначити, що експерти не відкидають можливість того, що таке порушення в роботі конкурсної комісії може надовго затягти обрання її керівника та створення самого ДБР, що може "поховати" саму ідею створення такого органу розслідування.