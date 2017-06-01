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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Він усе життя хотів бути священником", – спогади про Любомира Гузара

23:26, сьогодні 30 Читать новость на русском

Любомир Гузар отримав українське громадянство лише 15 років тому, але усе своє життя був патріотом України. До нього дослухались віряни різних конфесій, хоч він був греко-католиком. Він народився і відійшов у вічність на рідній землі, але сан священика отримав в далекій Америці.

Любомир Гузар народився у Львові, та у 1944 році його сім’я вже опинилася в Австрії. Тут він з батьками і сестрою у Львові, в якому народився. Сюди їх, а також тисячі інших українців, в табори вивезли німці. Проте вони не пручались, бо страх перед більшовицькою окупацією був сильніший.

На щастя, у Австрії проживав далекий родич Гузарів, який і допоміг сім’ї втекти із табору. Згодом Любомир навчається в українській гімназії емігрантів у Зальцбурзі. Як розповіла його однокласниця, Любомир ще тоді вирішив, що хоче бути священником.

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Його мрія збулась у США, куди сім'я переїхала у 1949 році. Там він став активним учасником Пласту, а згодом – капеланом в юнацьких таборах. В 1958 Любомир Гузар отримав сан.

Заразом Любомир продовжував студіювати богослов'я в Вашингтоні і Римі. У Вічному Місті написав дисертацію про Андрія Шептицького. Наступник Шептицького, митрополит УГКЦ у вигнані Йосип Сліпий висвятив Гузара на єпископа.

До початку 1990-х він правив у монастирі поблизу Риму. А в 1993 році повернувся до України і згодом очолив Українську Греко-Католицьку церкву.

Навіть відійшовши від справ, Любомир Гузар продовжував брати активну участь в житті незалежної України. Зокрема неодноразово приходив на Євромандан підтримувати активістів.

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Втрати Любомир Гузар УГКЦ релігія Україна
Джерело: 24 Канал
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