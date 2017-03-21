Випуск новин 18:00: Вимога Гройсмана. Річниця терактів у Брюсселі

У випуску новин 21 березня станом на 18:00 – прем'єр-міністр України вимагав від Андрія Садового назвати конкретні дати, коли він зможе вирішити проблему зі сміттям. У Брюсселі вшанували людей, які рік тому загинули у терактах.

Також у випуску: На Тернопільщині вимагали повернути пільги на садочки та лікування. Верховна Рада "провалила" голосування за аудитора НАБУ. Лідером передвиборчих дебатів у Франції став проєвропейський Еммануель Макрон.

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