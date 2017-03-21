Випуск новин 18:00: Вимога Гройсмана. Річниця терактів у Брюсселі
Випуск новин 19:20, сьогодні 23 Читать новость на русском
У випуску новин 21 березня станом на 18:00 – прем'єр-міністр України вимагав від Андрія Садового назвати конкретні дати, коли він зможе вирішити проблему зі сміттям. У Брюсселі вшанували людей, які рік тому загинули у терактах.
Також у випуску:
На Тернопільщині вимагали повернути пільги на садочки та лікування.
Верховна Рада "провалила" голосування за аудитора НАБУ.
Лідером передвиборчих дебатів у Франції став проєвропейський Еммануель Макрон.
Джерело: 24 Канал
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