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Випуск новин за 12:00: Санкції проти КНДР. Вибух машини в Мальті

Випуск новин 13:12, сьогодні 148 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 жовтня станом на 12:00 – Євросоюз запровадив нові санкції проти Північної Кореї – заборонив постачання сирої нафти в КНДР, а також імпорт нафтопродуктів із цієї країни. На Мальті вибухнула машина з журналісткою, яка розслідувала так звані "Панамські документи".

Також у випуску:

Україну обрали до Ради ООН з прав людини.

Центр Києва оглушили залпи артилерії: у мережі опублікували відео.

Парубій достроково закрив засідання погоджувальної ради.

Теги: Новини політики КНДР Вибух Санкції Випуск новин журналісти ООН
Джерело: 24 Канал
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