Випуск новин за 12:00: Санкції проти КНДР. Вибух машини в Мальті
Випуск новин 13:12, сьогодні 148 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин за 17 жовтня станом на 12:00 – Євросоюз запровадив нові санкції проти Північної Кореї – заборонив постачання сирої нафти в КНДР, а також імпорт нафтопродуктів із цієї країни. На Мальті вибухнула машина з журналісткою, яка розслідувала так звані "Панамські документи".
Також у випуску:
Україну обрали до Ради ООН з прав людини.
Центр Києва оглушили залпи артилерії: у мережі опублікували відео.
Парубій достроково закрив засідання погоджувальної ради.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Машина влетіла у натовп людей у Києві31 липня , 15:44
Кримські окупанти знищили один з найбезпечніших пляжів на півострові30 травня , 20:34
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46