Випуск новин за 12:00: Санкції проти КНДР. Вибух машини в Мальті

У випуску новин за 17 жовтня станом на 12:00 – Євросоюз запровадив нові санкції проти Північної Кореї – заборонив постачання сирої нафти в КНДР, а також імпорт нафтопродуктів із цієї країни. На Мальті вибухнула машина з журналісткою, яка розслідувала так звані "Панамські документи".

Також у випуску: Україну обрали до Ради ООН з прав людини. Центр Києва оглушили залпи артилерії: у мережі опублікували відео. Парубій достроково закрив засідання погоджувальної ради.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter