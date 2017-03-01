Випуск новин за 14:00: ДТП в Росії. Дані про ситуацію на Сході

У випуску новин 1 березня за 14:00 – у Росії в аварію потрапив автобус з українцями. Штаб АТО оприлюднив дані про ситуацію на Сході: 2 українських військових загинули, 4 поранені.

Також у випуску: В Україні навесні буде 6 "додаткових" вихідних. У світі відзначають Міжнародний день кота. На Донеччині отруїлися 18 школярів.

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